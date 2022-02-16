Дружина Павліка зізналася, скільки заробляє на Instagram
Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова активно займається блогінгом.
Як і належить представнику такої професії, жінка викладає багато сторіс, робить корисні пости, проводить гіви та купляє рекламу в інших блогерів.
За словами Каті, вона чимало грошей вкладає у розвиток свого блогу.
"Десятки тисяч доларів(вкладаю – ред.) … Щомісяця у мене реклама. Буває у дрібніших блогерів, буває у великих блогерів", – говорить дружина Віктора Павліка у коментарі програмі "Зірковий шлях".
До речі, благовірний Каті не відразу підтримав її захоплення.
"Віктор ще не розумів, навіщо стільки фотосесій мені потрібно", – розповідає блогерка.
За словами Репяхової, суми, які вона заробляє, кожного разу можуть бути іншими.
"Грудень був, наприклад, активний. Можливо (заробила – ред.) близько 10 тисяч долларів", – зізнається вона.
Загалом, вартість посту та кількох сторіс у Каті – 15 тисяч гривень. Звичайний пост – від 8 до 10 тисяч.
Нагадаємо, раніше свої блогерські заробітки розсекретила Софія Стужук.
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