Дружина Павліка зізналася, скільки заробляє на Instagram

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова активно займається блогінгом.

Як і належить представнику такої професії, жінка викладає багато сторіс, робить корисні пости, проводить гіви та купляє рекламу в інших блогерів.

За словами Каті, вона чимало грошей вкладає у розвиток свого блогу.

"Десятки тисяч доларів(вкладаю – ред.) … Щомісяця у мене реклама. Буває у дрібніших блогерів, буває у великих блогерів", – говорить дружина Віктора Павліка у коментарі програмі "Зірковий шлях".

У блогерки 174 тисячі підписників фото Instagram@repyahovakate

До речі, благовірний Каті не відразу підтримав її захоплення.

"Віктор ще не розумів, навіщо стільки фотосесій мені потрібно", – розповідає блогерка.

За словами Репяхової, суми, які вона заробляє, кожного разу можуть бути іншими.

"Грудень був, наприклад, активний. Можливо (заробила – ред.) близько 10 тисяч долларів", – зізнається вона.

Загалом, вартість посту та кількох сторіс у Каті – 15 тисяч гривень. Звичайний пост – від 8 до 10 тисяч.

Нагадаємо, раніше свої блогерські заробітки розсекретила Софія Стужук.

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