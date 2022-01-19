"Почала з 200 гривень на тиждень": Стужук розсекретила свої заробітки

Блогерка Софія Стужук у своєму Instagram часто ділиться із підписниками особистими (навіть інтимними) подробицями.

Зокрема, про свої пластичні операції, "душевні оргазми", розкішні подорожі з дітьми та без них.

Однак цього разу, спілкуючись із фоловерами у сторіз, Стужук розсекретила свій дохід.

"По різному (заробляю – ред.). В залежності від того, скільки стараюсь. Можу 20 тисяч доларів на місяць, а можу і 200", – скромно написала Софія і додала, що останнім часом дуже "розслабилася" і "пора їй брати себе в руки".

Блогерка також зауважила, що серед основних джерел доходу: блог, інтеграції (вочевидь, рекламні) й додатковий бізнес.

Крім суми заробітку, Стужук розповіла і про свій автопарк. За словами блогерки, вона є власницею Ягуару та Мерседесу, який згодом подарувала мамі. Також у розпорядженні дівчини є Тойота, яку вона отримала від однієї з компаній, із якою співпрацює. Всі машини – з автосалону.

Розвиваючи тему заробітку, Стужук розповіла, що починала свою блогерську діяльність із доходом 200 грн на тиждень. Потім суми збільшилися до 20 тисяч. На ці гроші жила вона та її покійний ексчоловік Дмитро Стужук.

Через 9 місяців блогінгу, бувши вже матусею первістка Девіда Стужук заробляла на марафонах про схуднення. Тоді дівчина назбирала суму 50 тисяч гривень та випустила лінійку одягу, яка наразі трансформувалася у бренд.



Нагадаємо, нещодавно Софія Стужук спростувала чутки про стосунки із колишнім чоловіком Саші Бо Ігорем Пустовітом. Парі приписували роман після вікенду у Буковелі.

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