"Наш посміхашка": дружина Павліка розповіла про 8-місячного сина і показала свіже фото

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка у червні минулого року народила чоловікові сина, святкує дорослішання хлопчика.

27-річна матуся привітала Михасика із 8-ма місяцями, оприлюднивши пост в Instagram.

"Нашому синочку сьогодні 8 місяців. Ми додали блв-прикорм (b‭aby‬-led weaning - коли рідка та пюреподібна їжа в раціоні малюка замінюється на шматочки - ред.), чому дуже радіємо. Михайло на очах робить успіхи та навіть щипковий захват (матусі зрозуміють). Михасик важить близько 9,500 кг. За місяць він набрав майже 500 грамів", - написала Катерина.

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Як відомо, дружина Віктора Франковича хоче з часом завести з ним іще двох діток.

Нагадаємо, від попередніх шлюбів у Павліка є вже дорослі син Олександр та донька Христина. Середній син артиста, Павло пішов із життя у 2020 році.

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