"Сказали, що наступний раз може бути останнім": дружина Павліка згадала про проблеми з алкоголем, від яких його врятувала

Співак Віктор Павлік вважає, що якби не зустріч із його нинішньою дружиною, Катериною Репяховою, його вже не було би серед живих.

Зворушливим зізнанням свого коханого молодиця поділилася в Instagram, відповідаючи на запитання підписників. Адже саме завдяки Катерині 56-річному Вікторові Франковичу вдалося побороти алкозалежність.

Також Репяхова розставила крапки над "і" в питанні продажу квартири, де зараз мешкає її попередниця, Лариса Созаєва. Дружина артиста підтвердила, що вони передумали давати колишній 100 тисяч доларів на купівлю нового житла. Тобто Лора отримає лише ту суму, яка лишиться після погашення кредиту, який усі ці роки виплачує Павлік.

Нагадаємо, Созаєва раніше оприлюднювала скріни своїх листувань із ексом, де він обіцяє виплатити кредит та залишити квартиру їй.

Як відомо, Катерина оголосила, що "ні копійки зі своєї сім'ї не дасть цій людині", після того, як Лариса образила її в Instagram. Репяхова навіть подала через це до суду та вступила в гострий конфлікт із Павліком, вочевидь, зрештою схиливши артиста на свій бік.

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