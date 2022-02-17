В Оргкомітеті Євробачення повідомили, чи поїде Україна на конкурс, та розказали, як пройшла розмова з Паш

Хто представить Україну на Євробаченні-2022, стане відомо після засідання оргкомітету, яке відбудеться 18-го лютого.

Про це "Суспільному" сказав представник Оргкомітету конкурсу Дмитро Хоркін, який також розповів деталі розмови з Аліною Паш.

За його словами, після того, як було отримано відповідь від ДПС про фальшиву довідку, у більшості членів Оргкомітету виникло бажання припинити участь Аліни Паш у відборі на Євробачення.

"Її аргументи і спілкування з нею не переконало членів Оргкомітету", - зазначив Хоркін.

Представник оргкомітету Нацвідбору про відсторонення Аліни Паш від участі у відборі pic.twitter.com/ep5eYMz6MU — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 16, 2022

Він також зауважив, що пост Аліни в мережі про зняття кандидатури з'явився і почав поширюватись ще під час обговорень.

"Я запитав як головуючий на цьому засіданні Аліну, чи означає це те, що вона напише заяву? На що отримав від неї відповідь "Ні", вона ще буде зважувати це питання. Вона відповіла: "Я не стільки хочу порвати із конкурсом, як хочу порвати із цим брудом", - розповів подробиці Хоркін.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

За його словами, для НСТУ зараз головне, щоб Україна була представлена на Євробаченні.

"Нам дуже прикро, що представник команди Аліни Паш, її продюсер, як ми розуміємо, здійснив такий крок і поставив під загрозу подальше проведення конкурсу", - зазначив Хоркін.

Також він відповів на запитання, чи можливий варіант, що Україна взагалі не поїде на конкурс.

"Якби ми про це заявили раніше, але ми вже беремо участь. Нам бажано, щоб ми все ж таки відправили представника чи представницю, чи гурт", - наголосив він.

Пізніше стало відомо, що Оргокомітет вирішив звернутися до Kalush Orchestra з пропозицією представити країну на Євробаченні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022

"Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш прокоментувала скандал із довідкою

Шахраї не можуть їхати на Євробачення: голова Суспільного відреагував на підроблену довідку Аліни Паш