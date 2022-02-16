"Хочу вибачитися перед українцями": Аліна Паш прокоментувала скандал із довідкою

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш нарешті особисто прокоментувала скандал навколо підробеної довідки про її поїздку в окупований Крим.

В Instagram артистка заявила, що розриває стосунки зі своїм директором та хоче вибачитися перед всіма українцями.

"Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас", - запевнила Паш.



"Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. В ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративний кордон. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав.

Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо", - зазначила Аліна.

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Паш також показала відповідь ДПС на її запит про довідку.

Прикордонники відповіли, що не можуть надати дані про перетин адмінкордону, бо вся інформація зберігається лише протягом 5 років. Поїздка Аліни відбулася у 2015-му році, тобто 7 років тому

Нагадаємо, 15-го лютого стало відомо, що ДПС не видавала довідку про перетин адмінмежі з Кримом, яку представники Аліни Паш надали Суспільному.

18-го лютого Наглядова рада збереться на позачергове засідання та обговорить ситуацію навколо Нацвідбору на Євробачення-2022.

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