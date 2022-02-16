Аліна Паш відмовилася від участі у Євробаченні-2022

Співачка Аліна Паш прийняла рішення зняти свою кандидатуру як представника України на Євробаченні-2022.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - зазначила співачка.

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Суспільне також повідомило, що Організаційний комітет Нацвідбору на Євробачення 2022 ухвалив рішення про припинення участі у Відборі Alina Pash.

#Ukraine2022 ОФІЦІЙНО ❗ Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні 2022 ухвалив рішення про... Posted by Eurovision Ukraine - Євробачення Україна on Wednesday, February 16, 2022

Судячи зо всього, на конкурс може поїхати гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце у Нацвідборі на Євробачення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що довідка про перетин адмінмежі з окупованим Кримом, яку представники Паш надали Суспільному, виявилася підробленою.

Співачка вибачилася за це перед українцями та заявила, що розірвала стосунки зі своїм директором.

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