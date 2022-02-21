"Найдорожчий подарунок у житті": Зібров привітав доньку з 25-річчям і показав зворушливі архівні ФОТО

Співак Павло Зібров у мережі привітав із днем народження свою доньку Діану. Артист поділився фото з іменинницею, свіжими та 25-річної давнини, де він тримає на руках новонароджену крихітку.

"Сьогодні, 21 лютого в нашій родині велике свято- 25 років тому народилась наша донечка ДІАНА, наше щастя, наша надія, наша велика любов!", - написав Зібров у Instagram.

Донька Зіброва святкує ювілей фото з instagram зіброва

"Я був присутній, коли наше маленьке диво вперше побачила цей світ. І вже тоді вона була дуже схожа на мене. Роки промайнули дуже швидко: перші кроки, перші слова, школа, інститут. І вже доросла, красива, вихована, чуйна, чемна дівчина, моя гордість, мій помічник в роботі і мій порадник. З нею я - молодий, завзятий, веселий", - зізнався виконавець.

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Артист привітав свою крихітку в Instagram

Зі слів Павла, донька веде його за собою в молодіжну культуру, змушує завжди бути в формі та слідкує за його творчістю.

"Наша мама спокійна, що передала мене в надійні руки розумної доні. Я дуже вдячний своїй МАРИНЦІ за цей найдорожчий подарунок в житті", - додав Зібров.

Співак вважає дочку найдорожчим подарунком у своєму житті

Він побажав Діані бути здоровою, коханою та щасливою.

"Хай доля посміхається тобі. Хай Гоподь Бог береже тебе під мирним небом нашої Неньки України. З Днем Народження, моя єдина дівчинко, моя Любов, моя ДІАНОЧКО!", - зазначив артист.

Павло Миколайович був присутній під час народження Діани

Нагадаємо, від першого шлюбу в Зіброва є син, але вони з ним рідко спілкуються. Із Діаною брат стосунків не підтримує.

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