"Стою за Україну": зірка "Вікінгів" Кетрін Віннік показалася у вишиванках. ФОТО
Дедалі більше зірок висловлюють підтримку Україні на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.
Зірка серіалу "Вікінги", канадсько-американська акторка Кетрін Віннік, яка неодноразово підтримувала свою малу батьківщину, вкотре продемонструвала свою позицію в Instagram.
Кетрін запостила фото у сорочці схожій на вишиванку.
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"Стою за Україну", – написала вона.
До речі, справжня вишиванка у Віннік, пращури якої були родом із Західної України, теж є. Її вона показала у сторіс.
Також актриса символічно запостила прапор України на знак підтримки.
Нагадаємо, днями американська реперка Cardi B висловила думку стосовно агресії Росії щодо України. Артистка закликала світових лідерів подумати про простих людей, на життях яких відзначаться війна.
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