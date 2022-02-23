"Стою за Україну": зірка "Вікінгів" Кетрін Віннік показалася у вишиванках. ФОТО

Дедалі більше зірок висловлюють підтримку Україні на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Зірка серіалу "Вікінги", канадсько-американська акторка Кетрін Віннік, яка неодноразово підтримувала свою малу батьківщину, вкотре продемонструвала свою позицію в Instagram.

Кетрін запостила фото у сорочці схожій на вишиванку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katheryn Winnick (@katherynwinnick)

"Стою за Україну", – написала вона.

До речі, справжня вишиванка у Віннік, пращури якої були родом із Західної України, теж є. Її вона показала у сторіс.

Кетрін виросла у Канаді, однак у дитинстві спілкувалася української мовою

Також актриса символічно запостила прапор України на знак підтримки.

Нагадаємо, днями американська реперка Cardi B висловила думку стосовно агресії Росії щодо України. Артистка закликала світових лідерів подумати про простих людей, на життях яких відзначаться війна.

ЧИТАТИ ТАКОЖ:

"У нас є сили і завжди будуть": як зірки реагують на агресію Росії

Жінка Медведчука у Москві пожалілася Баскову на ненависть від українців



