Творчі плани: соліст "Бумбоксу" Хливнюк приєднався до Територіальної оборони Києва

Третій день триває вторгнення Путіна в Україну. В різних містах ведуться бойові дії. Крім світової спільноти, українців підтримують й вітчизняні зірки. Дехто навіть взявся до зброї.

Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк приєднався до лав Територіальної оборони міста Києва.

Про це стало відомо з його Instagram.

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Музикант закликає не здаватися і ставати на захист своєї держави. Судячи з фото, настрій – бойовий!

Нагадаємо, режисер Девід Лінч звернувся до Путіна і закликав його "рятуватися".