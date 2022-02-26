Творчі плани: соліст "Бумбоксу" Хливнюк приєднався до Територіальної оборони Києва
Субота, 26 лютого 2022, 09:11
Третій день триває вторгнення Путіна в Україну. В різних містах ведуться бойові дії. Крім світової спільноти, українців підтримують й вітчизняні зірки. Дехто навіть взявся до зброї.
Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк приєднався до лав Територіальної оборони міста Києва.
Про це стало відомо з його Instagram.
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Музикант закликає не здаватися і ставати на захист своєї держави. Судячи з фото, настрій – бойовий!
Нагадаємо, режисер Девід Лінч звернувся до Путіна і закликав його "рятуватися".
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