Вєрка Сердючка з мамою: "Стоїм та не падаєм духом!"

Зірки по всьому світу продовжують підтримувати Україну у війні з росією.

У пості в Instagram Вєрка Сердючка разом з мамою закликали українців не падати духом та допомагати українській армії.

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