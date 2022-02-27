Вєрка Сердючка з мамою: "Стоїм та не падаєм духом!"
Зірки по всьому світу продовжують підтримувати Україну у війні з росією.
У пості в Instagram Вєрка Сердючка разом з мамою закликали українців не падати духом та допомагати українській армії.
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