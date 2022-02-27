"Не сцыте": Аліна Паш закликала росіян вийти на протести

Співачка Аліна Паш звернулася до росіян із закликом вийти на мітинги проти війни росії з Україною.

Заклик співачка опублікувала у своєму Instagram російською мовою.

"Росіяни, не сціть. Покажіть, що ви не згодні з цими вбивствами, із цією війною путіна", – написала вона.

У пості Аліна згадала Майдан, коли на протести вийшли понад 500 тисяч українців.

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