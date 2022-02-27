Ірма Вітовська до українців: Ми маємо уберегти цивілізацію від цього хуйового покидька

Актриса Ірма Вітовська звернулася до ЗСУ та всіх українців, які зараз боронять свою країну від російського ворога.

У своєму Facebook зірка виклала відео, записане в укритті.

"Дороге ЗСУ, терооборона, дорогі хлопці і дівчата, які зараз зі зброєю в руках боронять Україну. Я пишаюся вами, я не знаю, чи виживе хтось із нас, але той, хто виживе, передасть інформацію далі. Я обіцяю вам, що збережу цю пам'ять і наші діти будуть знати про це.

Ви - великі воїни архангела Михаїла, Україна приречена зробити в цьому гнилому порталі цей кінець, до якого ми доклалис створенням. Простіть, але зараз час істини, або Сатана або Світло. якщо ми не встоємо, Сатана піде далі. Ми маємо уберегти цивілізацію від цього хуйового покидька.

Я молюся за вас, не переживайте, ми будемо робити все що можемо. Цивільні, я знаю, що ми готові. Ми зараз перед важким вибором, ми будемо страждати, але я прошу вас не здатися… Ми повинні зробити все, щоби допомагати армії і зберегти Україну. Ми всі – від півдня до півночі, від сходу до заходу – один кулак. Не важливо, якою мовою ти зараз говориш, ти заговориш, я впевнена, повернеш Україні українське. І Русь возз’єднається! Слава Україні, люблю вас, тримаємося".

Posted by Ірма Вітовська-Ванца on Sunday, February 27, 2022

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