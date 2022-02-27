Американське телешоу Saturday Night Live розпочалося з "Молитви за Україну" в виконанні хору. ВІДЕО

Популярне американське гумористичне телешоу Saturday Night Live розпочалося з виступу нью-йоркського хору "Думка".

Він виконав "Молитву за Україну" (муз. Миколи Лисенка, сл. Олександра Кониського).

Зі свічок перед ними було викладено слово "Київ".

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Весь світ підтримує Україну

Як зазначає Just Jared, від свого жартівливого формату SNL відходить украй рідко. Так, зокрема, в першому випуску після терактів 9/11 пролунала композиція "The Boxer" у виконанні Пола Саймона. До студії тоді прийшли тодішній мер НЙ Руді Джуліані, пожежні та поліцейські.

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