"Хоробро б'ються за майбутнє": принц Вільям і Кейт порушили нейтралітет королівської сім'ї та підтримали Україну

Королівська родина Великої Британії вкрай рідко дозволяє собі будь-які коментарі на політичні теми. Зробити виняток та порушити цей нейтралітет вирішили принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

У Twitter вони висловили підтримку народові та президентові України на тлі війни з Росією.

"У жовтні 2020-го ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді і дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми - разом із президентом та всіма людьми України, які хоробро б'ються за це майбутнє", - заявили герцог та герцогиня Кембриджські.

Вони підписалися "В та К", що означає, що цей твіт безпосередньо від них.

Нагадаємо, раніше Україну підтримали принц Гаррі та Меган Маркл, які склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї.

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