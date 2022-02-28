Вашу батьківщину розстрілюють: Осадча закликала Лорак, Лободу і Тодоренко не мовчати. ОНОВЛЕНО
Телеведуча Катерина Осадча звернулася до українських артисток, які живуть і працюють у Москві, і навіть зараз продовжують грати роль голубів миру з огидною риторикою про дружбу росіян з українцями.
У сторіс в Instagram Катя закликала Ані Лорак, Світлану Лободу і Регіну Тодоренко не мовчати, коли їхню батьківщину розстрілює країна, де вони спокійнісінько собі робили кар'єру, незважаючи на війну на Донбасі і окупований Крим.
Кароліна два дні тому запостила лише картинку з написом "Stop war!".
Лобода теж не сказала нічого про війну Росії з Україною, а просто повідомила, що вона плаче.
Ну і традиційне про "дружбу і мир" від Тодоренко.
Цікаво, що колишня продюсерка Лободи Нателла Крапівіна, яку Осадча розхвалила за чітку позицію, назвалася патріоткою і Росії і України, але висловилася проти війни.
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Вагітна співачка Maruv також висовилася, але обережно.
Пізніше Осадча згадала про Ганну Седокову, яка теж досі не висловилася щодо війни Росії проти України.
Українка Аліна Астровська теж виявилися з тих "голубів миру", які не можуть називати речі своїми іменами.
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