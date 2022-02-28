Кардашян підтримала Україну та висловила повагу Зеленському

Все більше світових зірок продовжують підтримувати Україну у війні з росією.

У сторіс в Instagram американська реаліті-діва Кім Кардашян підтримала нашу країну та висловила повагу президенту Володимиру Зеленському.

"Америка запропонувала його евакуювати, але він відмовився. Він сказав: "Я не потребую таксі, мені потрібна зброя", - написала Кім.

Нагадаємо, раніше Україну підтримали Девід Лінч, принц Вільям з Кейт Міддлтон та Шон Пенн.