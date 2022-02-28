Ало, зрадники, ІДІТЬ НАХУЙ: у мережу злили номери Кіркорова, Баскова, Лорак та інших

Поки світові зірки підтримують Україну у соцмережах, фінансово і навіть на світських івентах, російські селебріті відмовляються дружити із совістю, фактами й здоровим глуздом.

Нині на своїх сторінках в Instagram путінську брехню та "голубів миру братському народові" транслюють Філіп Кіркоров, Микола Басков, Тіна Канделакі й багато інших зірок. Серед них є й ті, кого колись вважали українськими артистами.

Боротися з інформаційною війною взялися хакери. Кібер-солдати злили у мережу мобільні телефони пропагандистів. А Верховна рада, власне, опублікувала список контактів у своїх соцмережах.

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Скористалися цією ситуацію українські піарники на чолі з Анною Салатою. З її ініціативи зрадникам надіслали не один "лист щастя". Приклади змісту посилань Анна опублікувала у своєму Instagarm.



Кіркорову запропонували новий хіт :)

А ось меседж Колі Баскова

Ось, наприклад, повідомлення піарниці Регіни Тодоренко







