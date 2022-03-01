Не минуло й 6 днів: Лорак нагадала, що вона українка, та закликала зупинити "нікому не потрібну війну"

Cпівачка Ані Лорак, яка мовчала від самого початку війни, нарешті заговорила.

У Instagram виконавиця оприлюднила пост, у якому згадала, що вона українка, та закликала зупинити "безглузду війну".

Одначе згодом сторінка Кароліни стала недоступна.

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Нагадаємо, раніше кібер-солдати злили у мережу мобільні телефони пропагандистів. А Верховна рада, власне, опублікувала список контактів, серед яких був і номер Ані Лорак.

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