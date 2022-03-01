"Молчание - смерть": Могилевська з підвалу звернулася до росіян та білорусів. ВІДЕО

Співачка Наталія Могилевська, сидячи в укритті, звернулася до росіян і білорусів, які досі мовчать і не вірять у війну їхньої держави з Україною.

"Мовчання - це смерть, а не золото в нинішніх умовах", - наголосила вона та виклала відео і фото жахів, які відбувається в українських населених пунктах.

"Вчера я отправила видео своей новой песни с кадрами войны, брату, который живет в Москве. Он спросил: Наташа, а какого года эти видео? Вот так вот, мои дорогие!", - додала Могилевська.

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Нагадаємо, напередодні до росія і білорусів зверталися Святослав Вакарчук, Софія Ротару, Віра Брежнєва та інші зірки.

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