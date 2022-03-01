"Кончені таргани": Мозгова обурена чоловіками, які тікають у Карпати та в закордон

Продюсерка Олена Мозгова вважає "конченими тарганами" та "сцикливими щурами" тих українських чоловіків, які переїздять до безпечних місць замість того, щоби боронити свою країну від російських загарбників.

Не в захваті вона й від зірок, які, одна за одною, постять у соцмережах своє "відео в шмарклях".

Гнівні дописи Олена розмістила в Facebook.

скріншот із facebook мозгової

Реклама:

На запитання деяких підписників, де ж, у такому випадку, зараз чоловік Мозгової, Девід Аксельрод, та відповіла - у територіальній обороні. Сама Олена варить їсти бійцям.

"Ми з Соломією пишаємось і страшенно переживаємо за нашого татка і всіх, хто захищає нас і нашу країну від російських виродків!", - написала продюсерка кілька днів тому з акаунту чоловіка, оскільки сама перебувала в бані.

Девід у ТрО, і йому зараз не до Facebook. У обох акаунтах пише Олена

"Солі сьогодні 7 років, сім років тому вона прийшла в цей світ. Ми планували красиве свято для дитини... але хуйло вкрало його..

Тепер всі наші діти - діти війни... І саме вони і є головним мотиватором, тим, що сповнює особливим сенсом цю боротьбу. Ми не здамося заради них, ми боротимося за наші цінності! Ми маємо їм залишити вільну країну, а не табір в який нас намагається загнати хуйло! Молимось за кожного захисника і захисницю! З нами Бог, з нами правда! Слава Україні!", - додала вона.

Нагадаємо, звернення в сльозах 28-го лютого записала Світлана Лобода.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Ірма Вітовська до українців: Ми маємо уберегти цивілізацію від цього хуйового покидька

Вєрка Сердючка з мамою: "Стоїм та не падаєм духом!"

Ало, зрадники, ІДІТЬ НАХУЙ: у мережу злили номери Кіркорова, Баскова, Лорак та інших