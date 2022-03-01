"Кончені таргани": Мозгова обурена чоловіками, які тікають у Карпати та в закордон
Продюсерка Олена Мозгова вважає "конченими тарганами" та "сцикливими щурами" тих українських чоловіків, які переїздять до безпечних місць замість того, щоби боронити свою країну від російських загарбників.
Не в захваті вона й від зірок, які, одна за одною, постять у соцмережах своє "відео в шмарклях".
Гнівні дописи Олена розмістила в Facebook.
На запитання деяких підписників, де ж, у такому випадку, зараз чоловік Мозгової, Девід Аксельрод, та відповіла - у територіальній обороні. Сама Олена варить їсти бійцям.
"Ми з Соломією пишаємось і страшенно переживаємо за нашого татка і всіх, хто захищає нас і нашу країну від російських виродків!", - написала продюсерка кілька днів тому з акаунту чоловіка, оскільки сама перебувала в бані.
"Солі сьогодні 7 років, сім років тому вона прийшла в цей світ. Ми планували красиве свято для дитини... але хуйло вкрало його..
Тепер всі наші діти - діти війни... І саме вони і є головним мотиватором, тим, що сповнює особливим сенсом цю боротьбу. Ми не здамося заради них, ми боротимося за наші цінності! Ми маємо їм залишити вільну країну, а не табір в який нас намагається загнати хуйло! Молимось за кожного захисника і захисницю! З нами Бог, з нами правда! Слава Україні!", - додала вона.
Нагадаємо, звернення в сльозах 28-го лютого записала Світлана Лобода.
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