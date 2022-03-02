"Перельоти нині піпець!" та "Готую себе до літа": що постять російські блогери

7-й день триває кривава війна росії проти України. Поки весь світ згуртувався на підтримку українців, російські інфлюенсери та блогери розділилися на два табори.

Одні "посилають голубів миру" та відкрито не підтримують дії путіна, а інші переймаються лише через закриття Instagram, неможливість літати в Європу та Америку і користуватися ApplePay.

Наприклад, фешн-блогерка Каріна Нігай уже відчула на собі вплив санкцій. Кілька днів тому вона ще була на тижні моди в Мілані, звідки не могла вилетіти додому. Бідоласі довелося купляти дуже дорогі квитки і летіти через Дубай.

А будуть ще дорожчати

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Але Каріна не "втрачає бадьорість духу" і робить багато "корисного фешн-контенту" для своїх підписників у Telegram, на випадок, якщо Instagram закриють.

Російська візажистка Гоар Аветисян з аудиторією 11,4 мільйона підписників в Instagram готує "найкращу версію себе" до літа. Правда відпочивати, швидше за все, їй доведеться на курортах росії.

Страх перед своєю владою краще транслювати із мейкапом на обличчі

Шкода, що людяність, совість та здоровий глузд не прокачаєш у спортзалі

Гоар, як і її аудиторія, схоже, вигнала не тільки негативні думки, але і критичне мислення

Дружина російського репера Джигана, який, до речі, народився в Одесі, блогерка Оксана Самойлова перестала викладати пости про своє лакшері-життя. У сторіс теж не густо – одне фото із сином. Про війну навіть слова не сказала. Тільки записала відео з машини, що "дуже сумує за фоловерами, але вести Instagram нема настрою".

Нема настрою і в людей, що укриваються в бомбосховищах

Ще одна Insta-зірка росії з аудиторією 6,3 мільйона підписників Катя Адушкіна не закрила очі на війну, але прийняла зручну позицію. Мовляв, "соромитися жити – це не вихід".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Адушкина (@katusha_adushkina)

Лише Настя Івлєєва, попри свою аполітичну позицію, все ж таки закликала владу зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, росіян закликали не мовчати та виходити на мітинги. Однак безліч впливових інфлюєнсерів, вочевидь, бояться втратити "рекламні контракти" та гроші, на яких, мов на голці, сидять.



