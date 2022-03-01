"Ми стали свідками справжньої катастрофи": Івлєєва закликала російську владу припинити війну

Одна з найвідоміших блогерок росії, Настя Івлєєва, яка називає себе аполітичною людиною світу, нарешті висловилася щодо війни в Україні.

У своєму Instagram вона назвала все це катастрофою та закликала російський уряд припинити військові дії.

"Ми стали свідками цієї катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо та ненавидимо один одного", - заявила Івлєєва.

"Я з надією чекала на переговори, які виявилися лише першим щаблем у ланцюжку складних домовленостей, до яких, я сподіваюся, обидві сторони хочуть прийти. У зв’язку з цим зараз хочу відкрито звернутися до керівництва своєї країни. Я закликаю вас зробити другий раунд переговорів, що завершують військові дії, я закликаю вас домовитися, я закликаю вас досягти тих компромісів, які зупинять загибель людей. Я закликаю зупинитися", - написала Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Нагадаємо, раніше до білорусів звертався Сергій Міхалок та закликав їх не лізте в цю війну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Тіна Кароль - путіну: Стережися, х*йло

Осадча росіянам: Вы могли бы затоптать силовиков количеством, не бойтесь, выходите

"Молчание - смерть": Могилевська з підвалу звернулася до росіян та білорусів. ВІДЕО