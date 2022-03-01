Осадча росіянам: Вы могли бы затоптать силовиков количеством, не бойтесь, выходите

Телеведуча Катерина Осадча записала чергове відео, в якому звернулася до росіян їхньою мовою.

Зірка закликала росіян виходити на протести масово, бо тоді вони зможуть своєю кількістю затоптати силовиків.

"Жители России могут просто затоптать силовиков количеством, не бойтесь, выходите! Говорите, не молчите! Сейчас в ваших руках ваше будущее и будущее ваших детей!

Я очень прошу отправить это видео всем, кто живет в России и может просто силой количества людей остановить этот ужас. Россия уходи с нашей земли!!!!!", - звернулася Осадча.

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Нагадаємо, напередодні Осадча звернулася до українських зірок у росії, які не нзивали війну війною.

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