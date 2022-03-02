"Закликаємо припинити воєнні дії": дружина Бондарчука оприлюднила листа від російських сценаристів

Російська актриса та сценаристка Пауліна Андрєєва звернулася до влади із закликом припинити війну.

На сторінці в Instagram артистка оприлюднила листа від російських сценаристів, в якому попросила знайти слова для переговорів.

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Як відомо, все більше російських діячів почали активно підтримувати українців. Нагадаємо, раніше блогерка Настя Івлєєва закликала російський уряд припинити військові дії.

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