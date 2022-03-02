Саша Бо росіянам: "Нас не надо спасать, мы не хотим в Россию"

Тетяна Сухачова — Середа, 2 березня 2022, 18:55

На відміну від російських, українські інфлюєнсери не ховають голови у пісок.

Блогерка-мільйонниця Саша Бо звернулася до російської частини своєї аудиторії зі спробою пояснити їм, що українців таки не потрібно рятувати.

Саша, яка, власне, родом з Івано-Франківська, на своєму прикладі пояснює, що таке жити там, "де страшні бандерівці".

 
 

Нагадаємо, днями російські селебріті, які пропагували путінську брехню отримали "листи щастя" від українців.



війна

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