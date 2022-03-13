Донька Пєскова про санкції проти неї: Це полювання на відьом та безумство

Донька речника путіна, Ліза Пєскова обурена тим, що опинилася у санкційному списку.

24-річна дівчина вважає, що це полювання на відьом та божевілля.

Своєю позицією вона поділилася в Telegram, посилання на який залишила в Instagram.

"Сьогодні я прочитала формулювання щодо санкцій, висунутих щодо мене в Держдепартаменті та Мінфіні США. На мій погляд, вводити санкції щодо дорослих дітей, які вже давно ведуть своє особисте (особливо дівчина!) та професійне життя – це безумство. Звинувачувати родичів "…Family for ENABLING WAR (сприяння війні – ред.)" – божевілля", - упевнена Пєскова.

"Керуючись такими правилами, можна почати піднімати історію кожної сім'ї в Європі та Америці та починати переслідувати дітей та онуків, з діями предків яких хтось не згоден", - додала вона.

Ліза полюбляє сумки від Hermes, Prada та Louis Vuitton

"Формулювання, що стверджують, що я веду розкішний спосіб життя, з юридичного погляду не витримують жодної критики. Тим більше, вони є, м'яко кажучи, дивними для країни, яка вважає себе правовою державою", - завила Ліза.

І дійсно, хіба це розкіш - носити лахи, які коштують по кілька тисяч доларів

"А ще ми чудово розуміємо, що під час такого "полювання на відьом" та шаленої ненависті до всього російського, очевидно, що там навряд чи є справедливий суд. Мабуть, права у ній і залишилися різними для різних категорій людей", - зазуважила Пєскова, яка навчалася у МГИМО (МДІМВ).

Бідна Ліза обурена несправедливим ставленням до росіян

"Від щирого серця хотіла б порекомендувати американським політикам звернути увагу на дітей тих, хто воював у В'єтнамі, хто бомбив Югославію, звичайно ж не забувати про "Малюка" і "Товстуна", Корею, Лівію, Ірак, Афганістан…", - заявила Пєскова.

Пєсков - багатодітний батько, але до санкційного списку потрапили лише його дружина Тетяна Навка і дорослі діти

"Я вперше і, мабуть, востаннє їздила в Америку, коли мені було 9 років, і на сьогоднішній день там немає нічого, як хорошого, так і поганого, чого б не було у нас. І, хоча я розумію, що до прийняття політичних рішень прості люди не мають жодного відношення ні в Америці, ні в Росії, я закликаю всі сторони зупинити полювання на відьом. А загалом, хотілося б додати, що я пишаюся тим, що я росіянка", - підсумувала дочка Пєскова.

До слова, донька міністра оборони Ксенія Шойгу теж пишається, що вона росіянка, і підтримуує дії свого батька.

Нескоро тепер Пєскова зможе погуляти Діснейлендом. До речі, вона наголосила, що має лише один паспорт - російський

Нагадаємо, раніше виявилося, що молодший син Пєскова, Дені живе у Парижі з мамою. Також у Пєскова є двоє дорослих синів.

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