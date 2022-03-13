Донька Пєскова про санкції проти неї: Це полювання на відьом та безумство
Донька речника путіна, Ліза Пєскова обурена тим, що опинилася у санкційному списку.
24-річна дівчина вважає, що це полювання на відьом та божевілля.
Своєю позицією вона поділилася в Telegram, посилання на який залишила в Instagram.
"Сьогодні я прочитала формулювання щодо санкцій, висунутих щодо мене в Держдепартаменті та Мінфіні США. На мій погляд, вводити санкції щодо дорослих дітей, які вже давно ведуть своє особисте (особливо дівчина!) та професійне життя – це безумство. Звинувачувати родичів "…Family for ENABLING WAR (сприяння війні – ред.)" – божевілля", - упевнена Пєскова.
"Керуючись такими правилами, можна почати піднімати історію кожної сім'ї в Європі та Америці та починати переслідувати дітей та онуків, з діями предків яких хтось не згоден", - додала вона.
"Формулювання, що стверджують, що я веду розкішний спосіб життя, з юридичного погляду не витримують жодної критики. Тим більше, вони є, м'яко кажучи, дивними для країни, яка вважає себе правовою державою", - завила Ліза.
"А ще ми чудово розуміємо, що під час такого "полювання на відьом" та шаленої ненависті до всього російського, очевидно, що там навряд чи є справедливий суд. Мабуть, права у ній і залишилися різними для різних категорій людей", - зазуважила Пєскова, яка навчалася у МГИМО (МДІМВ).
"Від щирого серця хотіла б порекомендувати американським політикам звернути увагу на дітей тих, хто воював у В'єтнамі, хто бомбив Югославію, звичайно ж не забувати про "Малюка" і "Товстуна", Корею, Лівію, Ірак, Афганістан…", - заявила Пєскова.
"Я вперше і, мабуть, востаннє їздила в Америку, коли мені було 9 років, і на сьогоднішній день там немає нічого, як хорошого, так і поганого, чого б не було у нас. І, хоча я розумію, що до прийняття політичних рішень прості люди не мають жодного відношення ні в Америці, ні в Росії, я закликаю всі сторони зупинити полювання на відьом. А загалом, хотілося б додати, що я пишаюся тим, що я росіянка", - підсумувала дочка Пєскова.
До слова, донька міністра оборони Ксенія Шойгу теж пишається, що вона росіянка, і підтримуує дії свого батька.
Нагадаємо, раніше виявилося, що молодший син Пєскова, Дені живе у Парижі з мамою. Також у Пєскова є двоє дорослих синів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Зять Шойгу в Instagram закликав домовитися про мир та похвалився новими кросівками
"Мені не соромно": дочка Шойгу в забороненому Instagram підтримала війну проти України та свого татуся
Діти агресора: син російського олігарха Фрідмана з дівчиною милуються Будапештом. ФОТО
powered by lun.ua