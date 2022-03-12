"Мені не соромно": дочка Шойгу в забороненому Instagram підтримала війну проти України та свого татуся

Поки в Україні від російського агресора потерпають цілі міста і гинуть люди, діти деяких російських чиновників та олігархів з оточення путіна або розважаються за кордоном, або живуть своє звичайне життя у москві і навіть підтримують війну.

Однією з тих, кому не соромно за росію та її жорстокість, виявилася молодша донька міністра оборони Сергія Шойгу, Ксенія Шойгу.

31-річна президентка федерації тріатлона РФ вже втекла із забороненого в росії Instagram до Telegram, але перед цим написала пост, в якому заявила, що не соромиться бути росіянкою і вважає воєнні дії необхідністю.

Весь цивілізований світ просто бачить правду, Ксюша

Реклама:

Цікаво, що навіть її чоловік, спортивний блогер Олексій Столяров ще на початку березня закликав обидві сторони домовитися про мир.

Поки Instagram не заборонили, Ксенія Шойгу писала переважно про спорт, постила різні луки, свою доньку Мілану та постійно розхвалювала батька, називаючи його "орієнтиром і гордістю".

Цікаво, чи багато простих росіян могли собі дозволити полетіти на відпочинок в Дубай

Коли Ксенія їздила в цивілізований світ відпочивати, їхні стандарти її цілком влаштовували

Тепер новий айфон Ксюша купить собі нескоро

А якби тобі влаштували фотосесію в маріупольському пологовому під час обстрілу?

Отак подивишся на фото - звичайна собі щаслива родина

І один із найвідданіших маріонеток путіна

А це старша донька Шойгу, Юлія

Це останній пост Ксюші перед початком війни - вона вітала чоловіків з 23 лютого

Судячи з Instagram Ксенії, вони з родиною у росії і роблять вигляд, що не засмучені санкціями та закриттям від них (майже) всього світу. Але є росіяни, яким соромно, і вони їдуть з росії та вибачаються перед українцями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Репер FACE назавжди виїхав з росії, попросив вибачення в українців та закликав російську армію одуматися

Oxxxymiron виступить у Стамбулі та віддасть гроші українським біженцям

"Таємно залишив росію": Слєпаков прокоментував свій від‘їзд та запевнив, що незабаром повернеться