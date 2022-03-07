ЗМІ довідалися, де може ховатися Кабаєва з дітьми путіна

Подейкують, розв'язавши війну проти України, 69-річний російський диктатор володимир путін заховався з усім своїм сімейством у бункері десь у Сибіру. Проте з'явилася й іще одна версія щодо місцезнаходження "тіньової першої леді" Аліни Кабаєвої та її дітей.

Як розказали джерела видання Page Six, коханка та четверо нащадків путіна можуть перебувати в Швейцарії.

"Поки путін здійснює напад на Україну, атакуючи безневинних громадян та спричиняючи кризу з біженцями, його родина відсиджується в дуже усамітненому та дуже безпечному шале десь у Швейцарії - принаймні, зараз", - зазначив інформатор.

Джерела вважають, що Аліна Кабаєва зараз перебуває зовсім не в "скрєпній" росії фото getty images

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"У Аліни двоє маленьких хлопчаків та дівчата-двійнята від Путіна, які народилися в Швейцарії. У всіх дітей швейцарські паспорти, і, гадаю, в неї теж", - розказав він.

Нагадаємо, щодо того, скільки дітей та якої статі буцімто є в Аліни від російського керманича, точної інформації нема. Казали, що за документами їхньою матір'ю взагалі є сестра Кабаєвої.

Як відомо, "офіційних" нащадків у путіна лише двоє: дорослі дочки від першого шлюбу Марія та Катерина. А ще начебто є Єлизавета "Луїза" Кривоногих, яку народила подружка путіна з 1990-х.

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