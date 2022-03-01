"Твій батько – вбивця": позашлюбну доньку путіна захейтили у мережі

Ймовірна донька путіна, 18-річна Луїза Розова стала об’єктом хейту у соцмережах.

У коментарях до її фото в Instagram люди зі всього світу бажають смерті її батьку, називають його другим Гітлером та вбивцею.

"Сидиш у бункері як щур?", - запитують її у мережі.

Кажуть, путін сховав свою родину у розкішному високотехнологічному бункері десь в Сибіру. Цей бункер облаштований на випадок ядерної війни.

Своє обличчя Луїза в мережі зазвичай не показує

Розова, у якої 84 тисяч фоловерів, припинила постити публічні публікації ще у жовтні минулого року. І це викликало підозру, що батько примусив її замовчати.

"Помри, як помирають наші діти", "твій батько – вбивця, він як Гітлер", "подзвони своєму батькі путіну, скажи хай припинить війну" і ще багато чого пишуть Луїзі в Instaram, який, до речі, досі відкритий.

"Російський народ має повстати проти цього диктатора", - також пишуть коментатори.

"Путін вбиває невинних людей в Україні. Молодих російських солдатів відправляють в Україну, не кажучи, з ким воюють і чим займаються. Російська економіка руйнується, досягаючи абсолютного нуля. Незабаром, якщо ще ні, ви не зможете користуватися Netflix, Spotify, додатками соціальних мереж, платити за допомогою Google і Apple Pay, усіма популярними брендами, а також бойкотувати та залишати Росію. Ти залишишся ні з чим... Російська нація має повстати проти цього диктатора; ти не хочеш мати з ним нічого спільного", - також пишуть доньці російського президента.

Нагадаємо, про існування ймовірної позашлюбної доньки путіна стало відомо в 2020-му. Матір дівчини - така собі Світлана Кривоногих, яка буцімто була подругою російського диктатора в 1990-х роках.

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