Кіт Степан зібрав для українських тварин понад $10 тисяч
Харківський блогер кіт Степан, який нещодавно сколихнув мережу історією евакуації з Харкова, зібрав понад 10 тисяч доларів на підтримку українських зоопарків та зоорганізацій.
Про це повідомила власниця Степана, Анна на Instagram-сторінці улюбленця.
"Мої дорогі друзі, я сердечно вдячний за вашу відповідальність та підтримку… Ваш внесок – неоціненний", – йдеться у пості Степана.
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До слова, наразі Степан та Анна знаходяться у Франції.
Нагадаємо, після початку війни рятувати тварин взявся актор Олексій Суровцев. Наразі він допоміг понад 100-ні різних тварин, серед яких черепахи, коти, собаки та птахи.
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