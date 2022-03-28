Кіт Степан зібрав для українських тварин понад $10 тисяч

Харківський блогер кіт Степан, який нещодавно сколихнув мережу історією евакуації з Харкова, зібрав понад 10 тисяч доларів на підтримку українських зоопарків та зоорганізацій.

Про це повідомила власниця Степана, Анна на Instagram-сторінці улюбленця.

"Мої дорогі друзі, я сердечно вдячний за вашу відповідальність та підтримку… Ваш внесок – неоціненний", – йдеться у пості Степана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Реклама:

До слова, наразі Степан та Анна знаходяться у Франції.

Нагадаємо, після початку війни рятувати тварин взявся актор Олексій Суровцев. Наразі він допоміг понад 100-ні різних тварин, серед яких черепахи, коти, собаки та птахи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Біженець Степан: кіт-зірка Instagram евакуювався з Харкова

"Вони люблять вас усім серцем": Кухар попросила людей не кидати тварин під час війни

Черепахи, коти та аксолотль: Суровцев врятував близько 100 живих істот автівкою Лободи