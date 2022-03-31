Лободу виключили з "чорного списку" артистів, які підтримують війну або відмовчуються

Імені співачки Світлани Лободи більше немає в списку зірок, які підтримують війну, яку веде росія проти України, або замовчує дію агресора. Відповідний апдейт був здійснений авторами платформи theylovewar.com.

Причиною стало те, що Лобода, хай і не з першого дня, але вже відверто висвітлює достовірну інформацію про події в країні, а також надає істотну допомогу українцям, які постраждали від війни.

фото з instagram лободи

За даними пресслужби артистки, вона перетворила свій офіс на волонтерський штаб для допомоги українським сім'ям, матерям та дітям. Світлана активно підтримує українські фонди, та волонтерські організації, перерахувавши лише у фонд "Маша" Маші Єфросініної 1,5 мільйона гривень. Також вона проводить адресну допомогу таким містам, як Бориспіль та Ірпінь.

Реклама:

Із перших днів війни і до сьогодні співачка допомогла вже більше сотні сім'ям виїхати з гарячих точок країни. Разом із командою вона займаються активною волонтерською діяльністю у Латвії, перерахувавши у місцевий фонд допомоги українським сім’ям і дітям 5 тисяч євро, а також зібравши вантажівку для центру біженців, необхідних побутових речей.

Нагадаємо, актор Олексій Суровцев, який рятує тварин із покинутих помешкань, засвідчив, що Лобода надала йому для цього своє авто.

"Вважаємо своїм кращим результатом те, що деякі з опублікованих признали свою помилку, визначилися з власною позицією та почали говорити правду про напад росії на Україну", - зазначив у коментарі "Новому каналу" автор "чорного списку", блогер Петро Заставний.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода прокоментувала ініціативу щодо позбавлення її звання Заслуженої артистки України.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Лобода спростувала чутки про відмову від українського громадянства

"Зрада Батьківщини": Приходько засудила поведінку Лободи і Тодоренко під час війни