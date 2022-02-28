Світлана Лобода на п'ятий день війни Росії проти України зізріла записати звернення з благанням зупинити те, що відбувається. Вона назвалася в ньому українською співачкою.

На відео Світлана, не криючись, ридає.

"У моїй країні, в Україні відбувається повномасштабна війна. Людей убивають...", - сказала артистка.

Рідні Лободи, як і решта киян, уже пятий день перебувають під обстрілами російських загарбників

"У мене в Києві сім'я: мій тато, моя сестра, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі. І вони всі ховаються по гаражах, підвалах, в метро, тому що вивезти ми їх поки не можемо, тому що це небезпечно", - поділилася вона.

Лобода вирішила звернутися до "тих, хто може зупинити цей жах", мовляв, "ми, маленькі люди, нічого не можемо", на відміну від тих, хто вершить людські долі.

Співачка наголосила, що це глобальна катастрофа для всього світу, а життя всіх нас висить на волосинці.

"Серед моїх підписників 10 мільйонів росіян, я благаю вас, давайте всі зупинимось", - практично проплакала Світлана в кінці відео.

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Нагадаємо, сама Лобода з мамою та доньками мешкає десь у Європі.

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