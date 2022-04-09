Кота Степана з Харкова номінували на престижну блогерську премію в Каннах
Зірку соцмереж - харківського кота Степана, який на початку війни евакуювався до Франції, номінували на найпрестижнішу нагороду в індустрії інфлюенсерів.
Церемонія нагородження лауреатів World Influencers and Bloggers Awards відбудеться 18 травня у Каннах. Кошти від продажу квитків будуть перераховані на підтримку маленьких українців.
Цю новину господарка номінанта оприлюднила на сторінці в Instagram.
"Мої любі друзі з Європи та США, якщо ви бажаєте до заходу, ви можете придбати квитки. Усі кошти будуть перераховані на благодійність. Друзі-українці, котрі в Європі, теж приєднуйтесь!" - повідомили на сторінці кота.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що кіт Степан зібрав для українських тварин понад $10 доларів.
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