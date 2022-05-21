Моргану Фрімену назавжди заборонили в'їзд до рф
— Субота, 21 травня 2022, 17:00
Американському актору Моргану Фрімену заборонили в'їзд до рф на постійній основі. Про це стало відомо з сайту мін'юста росії.
Загалом у "стоп-лист" було включено 963 особи, серед яких опинився і президент Америки Джо Байден разом з сином Хантером Байденом.
Нагадаємо, у 2017 році Фрімен закликав президента США Дональда Трампа захистити демократію в світі й власній країні від росії.
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