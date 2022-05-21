Моргану Фрімену назавжди заборонили в'їзд до рф

Американському актору Моргану Фрімену заборонили в'їзд до рф на постійній основі. Про це стало відомо з сайту мін'юста росії.

Загалом у "стоп-лист" було включено 963 особи, серед яких опинився і президент Америки Джо Байден разом з сином Хантером Байденом.

Гадаємо, актор не дуже засмучується через цю новину фото з instagram Фрімена

Нагадаємо, у 2017 році Фрімен закликав президента США Дональда Трампа захистити демократію в світі й власній країні від росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Моргенштерна у росії визнали "іноземним агентом"

Птушкіну та ще 30-м українцям заборонили в'їзд у Росію на 50 років

"Почесне звання": Комарова зарахували у вороги росії

Єфросиніна відреагувала на внесення її до списку ворогів росії

Артистам, які виступали проти війни, заборонять давати концерти в росії – ЗМІ