Птушкіну та ще 30-м українцям заборонили в’їзд у Росію на 50 років. ОНОВЛЕНО

Тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд на територію росії до 2072 року.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на власні джерела.

Заборона начебто вступила в дію з 16-го квітня.

Тепер, якщо раптом Антон захоче потрапити до держави-окупанта, він може це зробити лише через 50 років, коли йому виповниться 88.

Птушкін відреагував на цю новину у Twitter.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

Пізніше стало відомо, що окрім Птушкіна, в'їзд до росії закрили ще 30-м українцям. Серед них Дмитро Комаров, Світлана Лобода, Алан Бадоєв, Аліна Паш, Потап, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Діма Монатік тощо.

Повний список виглядає так

Дехто зі списку уже прокоментували заборону у мережі.

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Нагадаємо, Птушкін з самого початку війни перебуває в столиці, знімає сюжети англійською мовою та їздить по зруйнованих окупантами містах. А ще він намагався донести до росіян правду про "8 років Донбас бомбили".

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