Птушкіну та ще 30-м українцям заборонили в’їзд у Росію на 50 років. ОНОВЛЕНО
Тревел-блогеру Антону Птушкіну заборонили в’їзд на територію росії до 2072 року.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на власні джерела.
Заборона начебто вступила в дію з 16-го квітня.
Тепер, якщо раптом Антон захоче потрапити до держави-окупанта, він може це зробити лише через 50 років, коли йому виповниться 88.
Птушкін відреагував на цю новину у Twitter.
Короче, выпуска про Поволжье не будет.— Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022
Пізніше стало відомо, що окрім Птушкіна, в'їзд до росії закрили ще 30-м українцям. Серед них Дмитро Комаров, Світлана Лобода, Алан Бадоєв, Аліна Паш, Потап, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Діма Монатік тощо.
Дехто зі списку уже прокоментували заборону у мережі.
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Нагадаємо, Птушкін з самого початку війни перебуває в столиці, знімає сюжети англійською мовою та їздить по зруйнованих окупантами містах. А ще він намагався донести до росіян правду про "8 років Донбас бомбили".
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