Євробачення-2023 не відбудеться в Україні - остаточне рішення EBU

Євробачення-2023 все-таки пройде не в Україні.

Це рішення 23-го червня підтвердила Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU). Відповідну заяву організатори оприлюднили на офіційному сайті.

Організатори зауважили, що повністю розуміють розчарування, з яким зустріли їхнє рішення в Україні. Але безпека всіх, хто працює та бере участь у конкурсі має бути понад усе.

У Європейській мовній спілці також нагадали, що для роботи на "Євробаченні" акредитують щонайменше 10 тисяч людей, серед яких знімальні групи та журналісти. Крім того, на заході мають бути близько 30 тисяч відвідувачів зі всього світу.

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До того ж, у правилах проведення конкурсу зазначено, що він може бути перенесений у форс-мажорній ситуації, такій, як війна.

У EBU також наголосили, що вони зверталися до сторонніх експертів з питань безпеки, і ті заявили, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні заходу в Україні, є недостатніми для міжнародного публічного заходу.

Щодо можливості проведення конкурсу поблизу кордону з іншою країною, то технічні характеристики запропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення, йдеться у заяві.

У якій саме країні наступного року пройде конкурс - поки невідомо.

Нагадаємо, 17-го червня Мовна спілка вже оголосила рішення не проводити Євробачення в Україні. Але міністр культури Олександр Ткаченко збирався його оскаржувати.

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