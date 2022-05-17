Ткаченко запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.
"Україна вже двічі проводила Євробачення, і завжди була ця дискусія (щодо місця проведення – ред.). Я думаю, що не оминути нам її і зараз. Але нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось уже починає говорити: "А давайте шукати запасні майданчики". ні, це сто відсотків!", - запевнив міністр.
"Де саме - у відбудованому Маріуполі чи в якомусь іншому місці, колеги будуть радитися, тому що суспільство у нас толерантне", - зауважив Ткаченко.
Міністр також додав, що в Італії міста змагалися за право проводити Євробачення цього року.
"Я думаю, що це питання найближчим часом також будемо обговорювати", - зазначив він.
Нагадаємо, в Києві вже проходило два конкурси Євробачення - після перемоги Руслани, у 2005-му році, та після перемоги Джамали - у 2017-му.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Kalush Orchestra розказали, що їм не дали показати на сцені Євробачення, та як організатори відреагували на заклик про "Азовсталь"
Наступне Євробачення - в українському Криму: найкращі меми про перемогу Kalush Orchestra