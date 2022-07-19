Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Актриса і телеведуча Руслана Писанка пішла з життя.
Це сталося у ніч на 19 липня, повідомляє ТСН.
Після війни Руслана виїхала до Німеччини, де у неї діагностували важку хворобу.
"...Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні "Сніданку з 1+1".
Востаннє Руслана виходила на зв'язок із глядачами під час святкування річниця інфотеймент-шоу "Твій День" у травні 2022 року. Тоді усі ведучи програми, яких розкидало світом через війну, увімкнулись до ефіру "Сніданку з 1+1". Під час включення ведуча заявила, що впевнена у перемозі України.
"Життя триває, воно йде вперед. Воно змінюється і ми разом із ним. Буде і "Твій День", і новий день, буде все, коли ми переможемо. І я цієї перемоги очікую, як і усі українці", - сказала тоді актриса.
Нагадаємо, у грудні 2012-го Руслана Писанка таємно вийшла заміж за Ігоря Ісакова. Пізніше вона розповідала, що він підкорив її наполегливістю, з якою завойовував її увагу.
Актриса Ольга Сумська присвятила колезі пост у Facebook та згадала, про що розмовляла з нею лише два тижні тому.
Руся,рідна наша…Я шокована …😭Ніколи б не подумала,що буду писати ці слова…Ні,не можу збагнути…Руся нікому нічого не...Posted by Ольга Сумська on Tuesday, July 19, 2022
У вересні минулого року актриса дефілювала на подіумі Тижня моди і виглядала чудово і впевнено.