"Не хотіла, щоб він обирав між сім’єю та обов’язками": дружина Зеленського з’явилася на обкладинці Guardian Saturday

Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на обкладинці газети Saturday видання The Guardian.

Кавер Зеленська опублікувала у своєму Instagram.

Знімок був зроблений в Офісі Президента. Також на фото потрапив охоронець Зеленської.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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Крім зйомки перша леді розповіла виданню про свій ранок 24-го лютого, рідкісні зустрічі із чоловіком та реакцію дітей на війну.

Як пригадує Зеленська, у перший день вона прокинулася рано вранці і зрозуміла, що сама в ліжку. Її чоловік був у сусідній кімнаті. Одягнений у костюм він уже готувався виходити на роботу.

"Почалося", – коротко сказав він їй.

Зі слів першої леді, Зеленський сказав чекати його дзвінка та подальших інструкцій, а сам поїхав на Банкову.

Для зйомки Олена Зеленська обрала два образи: сукню-жакет шили на замовлення в дизайнера Артема Клімчука, а сірий костюм – від українського бренду The Six фото Антуан Д'агата для The Guardian

Перша леді зізнається, що хоч експерти і називали родину президента "ціллю окупантів номер два для усунення" (першою був сам Володимир Зеленський), вона намагалася багато про це не думати.

"Звісно, це можливо – тиснути на президента через його родину. І я не хотіла, щоб йому довелося обирати між сім’єю та обов’язками. Тому, якщо є найменша загроза цього (вибору – ред.), її треба ліквідувати", – сказала вона.

Перша леді пригадує, що її діти після початку війни почали інакше себе поводити.

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"Вони були ідеальними. Зазвичай, їм треба щось казати по мільйон разів, а того дня (24-го лютого – ред.) вони все робили дуже швидко та були надзвичайно слухняні", – говорить Зеленська.

І хоча діти президента багато що розуміють, їм все одно інколи буває важко.

"Мамо, ти знаєш, я просто хочу побачити своїх друзів. Я не бачив їх так довго. Протягом трьох місяців я грався лише із собаками та охоронцями", – пригадує слова сина Олена Зеленська.

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Наприкінці інтерв’ю, перша леді висловила надію, що незабаром їхня родина зможе частіше бачитися. Однак, швидше за все, до закінчення війни, це малоймовірно.

"Ми сподіваємося, що скоро будемо бачити один одного частіше, але наразі я не думаю, що це можливо", – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Зеленська розповіла у інтерв'ю Good Morning Britain про те, які емоції у неї викликає війна.

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