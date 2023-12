"Кисень, яким має дихати кожна країна": Бадоєв, Могилевська, Кароль та інші зірки про нашу Незалежність

24 серпня 2022 року - особливий день в історії незалежної України. Адже нині вона святкує свою свободу в умовах повномасштабної війни.

Рівно півроку тому росія почала зухвале і жорстоке вторгнення в Україну. Публічні звернення до аудиторії у соцмережах, нові пісні, кліпи про війну, благодійні концерти, волонтерство та захист Вітчизни зі зброєю в руках - за цей час кожен український артист та культурний діяч устиг обрати свій фронт боротьби.

До 31-го Дня Незалежності України ми поставили зіркам два запитання: хто для вас є знаковими персонами українського шоубізнесу років Незалежності та що означає для вас Незалежність зараз, під час війни?

Усі зійшлися в одному: Незалежність - це головна умова існування будь-якої країни і те, за що ми маємо боротися до кінця.

ІГОР КОНДРАТЮК

Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Андрій Хливнюк, Руслана, Джамала, Діма Монатік, Оля Полякова, дует Потап і Настя, Олег Винник, ДзіДзьо.

Насправді, з точки зору шоубізнесу їх було більше. ВВ, обов'язково Скрябін. Я готовий назвати 50 знакових фігур українського шоубізнесу. Могилевська, а Лорак?! Знаки - вони різного кольору...

Важко уявити український шоубіз без "Караоке на Майдані" і прграми "Шанс" фото з facebook Кондратюка

Війна не змінила моє розуміння Незалежності як необхідної та достатньої умови існування і розвитку українського народу в складні держави Україна.

ТІНА КАРОЛЬ

Україна подарувала нам величезну кількість знакових артистів, які сформували музичний світогляд одразу кількох поколінь. Початок дев’яностих приніс в життя музику, на якій виросло моє покоління: Брати Гадюкіни, Скрябін, Табула Раса, Олександр Пономарьов, Юрко Юрченко, Наталка Могилевська, Ірина Білик, Тарас Петриненко.

Український рок неможливий без визначних груп Брати Карамазови, Океан Ельзи, Бумбокс та The Hardkiss. Реп в незалежній Україні починався з групи Вхід у змінному взутті, а сьогодні він віднайшов нове звучання в крутій виконавиці та авторці гучних українських пісень alyona alyona. Обличчям нової інтерпретації українського фолку вважаю Катю Chilly та Alina Pash.

Руслана, Джамала, Kalush Orchestra принесли Україні перемогу на "Євробаченні" у дуже важливі моменти історії для нашої країни.

"Попкультура - багатогранна, вона завжди розкривалась самобутніми талантами, а за часів війни народжує нові імена та набуває більш змістовних сенсів", - заначила Тіна, яка і сама є для багатьох знаковою персоною українського шоубізу

Під час війни незалежність України стала моєю особістою незалежністю. Я повністю ототожнюю себе зі своєю країною. Її спокій – мій спокій, її живі діти – мої живі діти, її право на самовизнання – моє право на самовизнання. Війна показала, хто є хто, вона зірвала маски удавання та півтонів, вона окреслила друзів та недругів. Вона затвердила в мені розуміння, що незалежність України - моя особиста мета, і я служитиму їй, буду вдячна їй, як дитина своїм батькам.

НАТАЛІЯ МОГИЛЕВСЬКА

Кожен виконавець в українському шоубізнесі - знакова персона! Бо кожен має свій неповторний почерк, стиль і унікальну "формулу успіху".

Наталя вже майже 30 років на сцені, тож на власному досвіді знає всі етапи розвитку українського шоубізнесу

Незалежність завжди, не тільки під час війни і не тільки для мене, а для кожного українця - це святе! Незалежність, свобода, воля і незламність - це генетичний код нашої нації.

МОНРО

Складне питання... першим на думку спав гурт Океан Ельзи, але два невдалих походи Вакарчука в політику одразу нівелювали досягнення та значимість. Просто мені складно відділяти мистецтво, творчість від персоналії.

Знакові всі, хто був і є на сцені. Вони всі вплинули на свідомість українців. Добре або погано - це вже інша річ.

Монрітта залишається в Києві , підтримує українців своєю мудрістю та мотивує вірити в найкраще і жити повноцінним життям

Як показала війна, Україна залежна від допомоги, участі, тієї ж зброї союзників, простих людей, які прихистили мільйони українців. А з іншого боку, як з'ясувалося, світ залежить від України: продовольчі товари, родючі землі та інше.

Але ж, якщо казати про незалежність України, як країни - то це гарантована свобода, можливість самостійно приймати рішення, плекати та цінувати традиції, розвивати промисловість, культуру та соціум і захищати своє.

АЛАН БАДОЄВ

Ірина Білик. Вона перший артист, яку я почув, поки жив у Горлівці. Саме її творчість стала для мене порталом до української музики. Пізніше була Руслана зі своїм першим альбомом, гурт "Океан Ельзи" і останні роки - Onuka.

Для мене незалежність - це кисень, яким має дихати кожна країна. А для України - це передумова існування.

КАТЕРИНА БУЖИНСЬКА:

Знаковими персонами українського шоубізнесу років незалежності для мене є артисти, які захоплюють не лише високими професійними, а й особистими якостями, відзначаються патріотизмом та щирою любов’ю до рідної землі: Святослав Вакарчук, Руслана, Сергій Притула, Леся Нікітюк, Джамала, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя і лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який подарував друге яскраве життя гімну січових стрільців "Ой, у лузі червона калина…

Це і незабутній Кузьма, який продовжує жити у наших серцях разом зі своїми хітами, а також неперевершені артисти із золотого фонду української естради, легенди вітчизняної сцени Василь Зінкевич, Іво Бобул і Тарас Петриненко.

Велика кар'єра Бужинської розпочалася з Гран-прі на фестивалі "Слов'янський базар" у 1998-му році фото з instagram

Незалежність України – це, передусім, її воля, свобода і самостійність. Це право її патріотичних і національно свідомих громадян приймати важливі для країни рішення, можливість плекати рідну мову, розвивати свою унікальну культуру, підтримувати українську державність, цінувати і оберігати кожен клаптик нашої дивовижної землі. Це наша єдність, сила і гордість за свою велику і непереможну батьківщину.

ДЖАМАЛА

Дуже важко виділити когось окремо, адже українці - надзвичайно талановита нація. Мабуть, якщо мені було б потрібно скласти свій особистий рейтинг людей, які вплинули на становлення українського шоубізнесу протягом Незалежності України - це було б для мене надскладне завдання... Але якщо ви вже запитуєте та мені потрібно обрати - назву ті імена, що приходять на думку саме зараз.

Кузьма Скрябін. Мені здається, це людина, чиє ім’я назве майже кожен українець, якого ви попросите дати відповідь на подібне питання. Без перебільшення, "Скрябін" були тими, хто, власне, ще на початку 90-х й створював цей самий український шоубізнес. Вони були першими у багатьох його аспектах: перший український гурт, що почав грати електронну музику та попрок, тим самим кинувши виклик традиційній українській музиці та об’єднавши навколо себе прогресивну молодь. Перші, хто почав створювати популярну музику українською та за весь час існування жодного разу не зрадив себе. Перші, хто випустив по-справжньому фірмові CD з використанням унікальної на той час картонної обкладинки digipak (диск "Птахи", 1995 рік - ред.).

Кузьма загинув 2-го лютого 2015 року, але його творчість і персона залишаються знаковими для України

Звісно, велика складова успіху цього гурту - це харизма його засновника й автора більшості пісень Андрія Кузьменка. На жаль, ми не були з Кузьмою близькими друзями. Але він був такою людиною, що навіть знаючи його не дуже близько, поруч із ним ти все одно відчував себе його другом. А ще він був справжнім патріотом своєї країни. Іноді я ловлю себе на думці: а що б про це сказав Кузьма, якби був зараз з нами? Думаю він не тільки той, хто створював український шоубізнес, а й саме та людина, якої в ньому сьогодні не вистачає багатьом із нас.

ДахаБраха. Важко переоцінити важливість цього гурту у культурній площині. Вони першопрохідці за межами України. Ті, хто популяризував українську культуру у світі задовго до того, як та потрапила у тренд, а українські артисти відправились у закордонні тури. При цьому вони тримають планку дуже високо. Доказ цього - солдаути на виступах гурту в багатьох країнах Америки та Європи. Це про них ще у 2014 писали схвальні відгуки The New York Times та Rolling Stone. Це вони грали в ефірі BBC Two та для NPR в рамках SXSW festival, і це їх радо вітають на головних сценах таких престижних фестивалів світу, як Glastonbury.

Окрім того, що ДахаБраха - це чисте українське етно, яке популяризується по всьому світові, на своєму кожному виступі ці музиканти підіймають український прапор та підкреслюють, що вони з України. А фраза Марко Галаневича "Доброго вечора, ми з України" взагалі вже стала народною", - наголосила Джамала

"Ой, у лузі червона калина похилилася" - і все стає зрозумілим. Окрім того, що Андрій Хливнюк безумовно талановитий музикант і справжній патріот своєї країни, він, сам того не очікуючи, став голосом українського народу у цій війні. Мені здається, цей кейс назавжди буде закарбовано в історії українського шоубізнесу. Упевнена, в майбутньому це обов’язково буде вписано в підручниках з історії, адже завдяки Андрію гімн січових стрільців у 2022 лунав і під час служіння в католицьких церквах, і на великих світових фестивалях, і на головних площах Європи, і у першому треку легендарних Pink Floyd за останні 28 років.

Незалежність - це найбільша цінність, яку взагалі може мати людина. Наша незалежність - основа нашої незламності. Цього року українці довели всьому світу, що Незалежність для них не просто красиве слово, а і те, за що вони ладні битися й стояти до кінця. І як і всі, я також кожного дня дякую тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходиться у найгарячіших точках країнах й відстоюють нашу Незалежність і вдень, і вночі

МАКС БАРСЬКИХ

Перш за все це гурт "Океан Ельзи" та її соліст Слава Вакарчук. Дуже багато спогадів з дитинства чомусь пов’язані саме з творчістю цієї групи. В їхній музиці завжди був присутній патріотичний код, який сягнув далеко за межі музичного простору України.

З самого початку війни Макс намагався пояснити російським прихильникам, що відбувається насправді. Але коли зрозумів, що це марно, видалив свої пісні з російського простору

Незалежність для мене є, у першу чергу, правом жити і дихати вільно на своїй землі. Саме за це вже 8 років поспіль українці платять надто велику ціну - ціну свого життя, бо за період незалежності Україна виховала цілі покоління свідомо вільних, нескорених, сильних та сміливих братів та сестер, які не поступаються своїм принципам, правам і свободам попри обставини.

ЗЛАТА ОГНЄВІЧ

Коли з Україною сталася Незалежність, у цей самий час з Україною стався шоубізнес, його зародки. Було багато різноманітних конкурсів, фестивалей. Знаменита "Червона рута", яка відкрила багато імен українського шоубізнесу. Зокрема, Ірину Білик. Артисти, які тоді з'явилися, створили ніші для розвитку майбутнього шоубізнесу. Мені дуже подобаються саме легенди української музики, тому що час - це таки лакмусовий папірець, що стирає все зайве і проявляє все справжнє. І якщо говорити про справжність, то це Кузьма Скрябін, це Олег Скрипка, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи. Я дуже люблю цих артистів. Із задоволенням сходила б на якийсь джем за їхньою участю. Але, на жаль, дехто з них уже пішли на небо.

Якщо казати про сучасну незалежну Україну, то мені дуже імпонує творчість The Hardkiss, Океан Ельзи назавжди лишається в моєму серці, і мене неймовірно тішать нові імена сучасної музики, такі як Morphom, Jerry Heil, alyona alyona, Kola, Roxolana, яка написала текст для моєї нової пісні "Світло". Я вірю, що в нашої музики велике майбутнє, і закордонні чарти будуть підкорені.

Злата залишається в Україні і різко висловлюється про колег, які "покинули свою країну"

Якщо звернутися до історії, то ми побачимо, що жодна незалежність жодної з країн не була отримана легкою ціною. Взяти Шотландію, Америку і їхню "славнозвісну" війну конфедератів проти федератів, і багато інших війн. На жаль, Україна, коли здобула свою незалежність, не оцінила належно, з якою легкістю нам дісталася ця історична потужна подія. І, на жаль, тільки зараз, у самому центрі Європи, в сучасному світі ми бачимо і відчуваємо те, що відчуваємо: вбивства, ракети, ворожа навала. Саме такою ціною відбувається незалежність, але тепер я думаю, що ми будемо це цінити, плекати і оберігати.

Тому для мене це є свобода, це є воля, незламність, світло, яке всередині кожного з українців. Світло, яке світить на весь світ і показує, які ми сильні і що ми впораємося з цим, і Україна житиме. Я вірю всім серцем.