Клінтон на підтримку прем'єрки Фінляндії показала свій відрив на вечірці

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу, коли в мережу потрапило відео з приватної вечірки. 36-річна жінка так завзято на ній веселилася, що її навіть запідозрили у вживанні кокаїну.

Марін здала тест на наркотики та публічно перепросила за свою поведінку. Згідно опитування, ставлення прем'єрки змінилося на гірше в 42% фінів. А суперечки, як має і як не має поводитися урядовець у свій вільний час, не вщухають досі.

Підтримати Санну вирішила ексдержсекретарка Сполучених Штатів, колишня перша леді Гілларі Клінтон.

Гілларі Клінтон висловила свою підтримку Санні Марін скріншот із twitter клінтон

"Як сказала Енн Річардс, "Джинджер Роджерс зробила все, що робив Фред Астор. Просто вона зробила це задом наперед та на високих підборах", - процитувала Клінтон відому промову ексгубернаторки Техасу 1988-го року, в якій та говорила про потенціал жінок за умови рівних можливостей.

"Ось я у Картахені, коли була там на зустрічі як держсекретарка. Продовжуй танцювати, Санно", - закликала Гілларі, тегнувши Марін.

Нагадаємо, обійнявши посаду в 2019-му році, Санна Марін стала наймолодшою прем'єркою в історії не лише Фінляндії, а і світу. Два роки тому мережу сколихнуло фото урядовиці для глянцю, де вона позує в піджаку на голе тіло.

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