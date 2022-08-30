Клінтон на підтримку прем'єрки Фінляндії показала свій відрив на вечірці

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу, коли в мережу потрапило відео з приватної вечірки. 36-річна жінка так завзято на ній веселилася, що її навіть запідозрили у вживанні кокаїну.

Марін здала тест на наркотики та публічно перепросила за свою поведінку. Згідно опитування, ставлення прем'єрки змінилося на гірше в 42% фінів. А суперечки, як має і як не має поводитися урядовець у свій вільний час, не вщухають досі.

Підтримати Санну вирішила ексдержсекретарка Сполучених Штатів, колишня перша леді Гілларі Клінтон.

Гілларі Клінтон висловила свою підтримку Санні Марін скріншот із twitter клінтон

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"Як сказала Енн Річардс, "Джинджер Роджерс зробила все, що робив Фред Астор. Просто вона зробила це задом наперед та на високих підборах", - процитувала Клінтон відому промову ексгубернаторки Техасу 1988-го року, в якій та говорила про потенціал жінок за умови рівних можливостей.

"Ось я у Картахені, коли була там на зустрічі як держсекретарка. Продовжуй танцювати, Санно", - закликала Гілларі, тегнувши Марін.

Нагадаємо, обійнявши посаду в 2019-му році, Санна Марін стала наймолодшою прем'єркою в історії не лише Фінляндії, а і світу. Два роки тому мережу сколихнуло фото урядовиці для глянцю, де вона позує в піджаку на голе тіло.

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