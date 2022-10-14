Вілла в Швейцарії, яхта та позика у 12 млрд: як оточення путіна багато років допомагає Кабаєвій

Люди з оточення путіна уже мінімум 15 років всіляко допомагають гімнастці Аліні Кабаєвій, яка, за непідтвердженою інформацією, є коханкою і матір'ю щонайменше трьох дітей російського президента.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на розслідування центру "Досье".

ЗМІ вже неодноразово писали, що друзі путіна передавали нерухомість та землю Кабаєвій та членам її родини. Так, друг дитинства президента РФ Петро Колбін передав бабусі Аліни Ганні Зацепіліній дві квартири на Арбаті в Москві, Геннадій Тимченко (знайомий із Путіним з 1990-х, вважається одним із його "гаманців") - квартиру в Петербурзі, а Григорій Баєвський (партнер давнього друга президента Аркадія Ротенберга, відомий як "ріелтор друзів Путіна") - ділянку на Рубльовці та квартиру у Москві.

Кабаєва непогано влаштувалася сама і влаштувала своїх родичів фото getty images

Як пише центр "Досьє" з посиланням на дані Росреєстру, Кабаєва, її бабуся, мати і сестра володіють загалом 10 квартирами в Москві та Петербурзі, а також ділянками і котеджами в Московській області та в Сочі. Їхня загальна ринкова вартість досягає 2,5 мільярда рублів (близько 40 млн євро).

Ще в березні західні ЗМІ писали, що Кабаєва з дітьми переховується у Швейцарії. Центр "Досье" повідомляє, що один із друзів путіна надав Аліні свій особняк саме у Швейцарії.

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У квітні The Wall Street Journal писав із посиланням на чиновників із США та ЄС, що колишня спортсменка неодноразово і надовго зупинялася на віллі з вертолітним майданчиком у муніципалітеті Колонії на березі Женевського озера. Маєтки в цьому районі є історичною цінністю, а їхня вартість сягає 70–80 мільйонів доларів.

Як пише центр "Досьє", у Колонії є лише один вертолітний майданчик - недалеко від будинку Геннадія Тимченка. Майданчик є частиною володінь під назвою "Вілла Hauterive". За даними сервісу відстеження польотів ADS-B Exchange, з 2016 року на ділянці та поблизу нього сідало лише п'ять приватних гелікоптерів, з них чотири пов'язані з компанією Swift Copters, яка працює з клієнтами з Росії.

Співрозмовник, знайомий із Кабаєвою, розповів виданню, що спортсменка користувалася вертольотом, який доставляв її "буквально до порога дому Тимченка" у Колоньї.

Окрім будинку Тимченка у Швейцарії, Кабаєва, ймовірно, користувалася "Шахерезадою" - яхтою, яку, за даними центру "Досьє", путіну подарувала група російських бізнесменів на чолі з Тимченком.

"Альо, Вова, скажи Гені, хай піджене яхту" фото getty images

Згідно з інформацією видання, наприкінці 2020 року Кабаєва побувала у Мілані. У той же час там знаходилися співробітники Федеральної служби охорони, які, як стверджували соратники Олексія Навального, входили до екіпажу "Шахерезади". Після вторгнення росії в Україну італійська влада заарештувала яхту.

Також відомо, що з 2014 року Кабаєва очолює раду директорів холдингу "Національна медіагрупа" (НМГ), яка володіє часткою в "Первом канале", російською версією Discovery, а також каналом РЕН ТВ та газетою "Известия". У 2018 році НМГ разом із ВТБ (російський держбанк - ред.) купила телеканал СТС за 18 мільярдів рублів.

Як пише "Досьє", ВТБ та НМГ не витратили на угоду власні гроші – вони використали позикові. Одним із позикодавців став сам СТС, а іншим - фізична особа Колбін В.П. За добу до укладення договору про купівлю каналу він надав ВТБ та "Національній медіагрупі" кредит на 12,3 мільярда рублів під 16% річних.

Це був Володимир Колбін, син друга путіна Петра Колбіна, котрий, за словами джерела центру "Досьє", був номінальним власником низки активів президента.

Нагадаємо, у травні ЗМІ писали, що первісток Кабаєвої від путіна народився у Лугано. На початку літа в мережі ширилися чутки про чергову вагітність ексгімнастки та вимагання путіна зробити аборт.

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