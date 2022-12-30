Cтало відомо, де і наскільки успішно (ні) навчається 18-річна донька Медведчука та Марченко

Донька одіозного експолітика Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, Дарина здобуває престижну вищу освіту у Москві. 18-річна похресниця володимира путіна є студенткою факультету "Вища школа бізнесу" Вищої школи економіки (ВШЕ).

На кого навчається Даша, було з'ясовано в результаті розслідування "Медузы" та "Лаборатории университетской прозрачности".

Похресниця путіна навчається в Москві фото з instagram

Освітня програма юної Медведчук має назву "Управління бізнесом". Наказ про її зарахування датовано 31-им серпня 2021-го року. Причому фігурує в ньому не лише Даша, а ще такі собі Даниїл Косовський та Валентина Шуст. Обоє є дітьми осіб із оточення Медведчука: батько Даніїла - протоієрей УПЦ МП, а батько Валентини - член правління благодійного фонду Медведчука та колишній керівник інвестиційної компанії "Укркапітал", якою нині керує Марченко.

Трійця була зарахована до вишу за спеціальною процедурою для іноземців та навчається платно.

скріншот із сайту вше

Цікаво, що під час літньої сесії Медведчук, Косовський та Шуст опинилися під загрозою вильоту. Але не вилетіли. Студенти пропустили один із іспитів (усі троє - один і той самий), згодом надавши довідки з однієї з московських лікарень. Одначе в результаті офіційної перевірки з'ясувалося, що молоді люди до медзакладу не зверталися та, відповідно, жодних довідок не отримували.

Зазвичай студентам за надання підробних довідок загрожує відрахування з ВШЕ. За словами інсайдера, адміністратор вишу, діючи згідно інструкції, направив Медведчук, Косовському та Шуст повідомлення про розірвання договору та підготував відповідний наказ. Після цього йому буцімто почали надходити дзвінки з погрозами від людей, що називали себе "представниками батьків" студентів та переконували зупинити процедуру відрахування, бо вона "руйнує студентам життя і долю".

Даша вчиться керувати бізнесом

Із третьої спроби Даша, Даниїл та Валентина надали вишу справжні довідки, вже з іншої поліклініки. За словами співрозмовника розслідувачів, за студентів "просили на дуже високому рівні".

Утім подужати літню сесію, попри підтримку ректорату, Медведчук, Косовському та Шуст не вдалося: кожен мав понад три перездачі, що, за правилами вишу, веде до відрахування. Тим не менш, Дарині буцімто була "надана можливість написати мотиваційний лист та навчатися далі". Даниїл та Валентина перевелися до Московського державного інституту міжнародних відносин.

Згідно внутрішнього розкладу ВШЕ, Дарина Медведчук залишається його студенткою. Прориву в навчанні в дівчини не відбулося: вона посідає місце в кінці рейтингу навчальної успішності студентів факультету.

Як відомо, Віктор Медведчук на початку 2022-го року бідкався, що його Даша мала навчатися в Женевському університеті, але за два дні до початку навчання їй анулювали візу.

Нагадаємо, хрещеною дівчини є дружина Дмитра Медведєва Світлана. Як запевняла Марченко, і вона, і "православна людина" путін активно займалися духовним становленням Даші.

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