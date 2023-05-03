Абсолютно реалістична подія: Тополя прокоментував анонсований концерт Антитіл у Криму та натякнув, що "щось знає"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя упевнений, що анонсований ними концерт в українському Криму, в Ялті - це абсолютно реалістична подія.

Про це музикант заявив під час Телемарафону.

"Вже продано кілька тисяч квитків, скільки точно - казати не буду, але дуже багато", - повідомив Тарас.

На запитання, якою буде програма концерту, Тополя відповів з іронією.

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"Програма там буде унікальна, буде дуже хороший розігрів, він уже почався. Розігрів у буквальному сенсі цього слова", - натякнув артист на останні події у Криму.

Тополя - парамедик ТРО у резерві

"Насправді, мені здається, неважливо, яка буде програма, а важливе розуміння того, що у війні важливу частину займає інформаційне протистояння. Війна - це про психологію, про сигнали і про інформаційні операції. Тому Антитіла дуже реалістичні у своїх прогнозах щодо 24 року. І наш анонс... Поставте собі запитання: А раптом Антитіла щось знають...", - натякнув Тополя, який із колегами є парамедиками 130 батальйону ТРО.

"Тому давайте розглядати концерт як абсолютно реалістичну подію і яка реально відбудеться в українському Криму", - наголосив музикант.

Нагадаємо, в лютому Антитіла презентували кліп, знятий на передовій.

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