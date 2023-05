Едгар по-австрійськи і love-парад від Бельгії: результати та цікавинки другого півфіналу Євробачення-2023

11-го травня у Ліверпулі відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023, де за місце у фіналі змагалися 16 країн.

Україна, перемогу якої виборюватиме гурт TVORCHI, на правах переможця минулого року відразу проходить до фіналу.

Переможці другого півфіналу: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія.

скріншот з відео

Першим вечір рефлексії та розбитих сердець відкривав представник від Данії, співак Reiley з піснею Breaking My Heart. 25-річний виконавець прославився завдяки виконанню каверів давно відомих пісень, які публікував в TikTok. 2 роки тому він підписав контракт з великим лейблом і однозначно визначився у своєму майбутньому.

В пісні Reiley розповідає про непросту лінію романтичних стосунків, де є місце і токсичним ноткам.

Наступною на сцену вийшла учасниця від Вірменії Brunette з композицією Future Lover.

Судячи з тексту пісні, майбутній обранець головної героїні повинен бути справжнім книгофілом. Виступ Brunette вийшов дуже потужним і ліричним водночас.

Третьому право виборювати перемогу випало представнику від Румунії, 19-річному Теодору Андрію із піснею D.G.T. (Off and On). У свої юні роки артист написав вже понад 100 пісень.

Насамкінець виступу виконавець зробив яскравий жест: розстібнув сорочку і гучно промовив: "Make Love No War".

Співачка Аліка з Естонії піснею Bridges стала четвертою претенденткою на місце у фіналі.

Артистка вразила чуттєвістю і прозорістю виконання.

Наступними на сцену вийшов конкурсант з Бельгії - Густаф з піснею Because of you. Цікаво те, що раніше артист вже двічі брав участь у конкурсі як бек-вокаліст (у 2018 році в Лісабоні й у 2021 році в Роттердамі).

Густаф (на відміну від своїх опонентів) влаштував запальний love-парад і стильно заспівів про потужність і сильні сторони кохання. Головною прикрасою номеру став красивий широкий білий капелюх.

Про важке і невзаємне кохання у своїй пісні Break a Broken Heart прорефлексував представник від Кіпру - Ендрю Ламбру. В композиції головний герой заспівав про силу духу і про те, як пережити типовий бич справ серцевих - токсичні стосунки.

Ісландію на Євробаченні цьогоріч представила 21-річна співачка Dilja з піснею Power. Сконцентруватися виконавиці допомагає спорт: вона годинами пропадає в тренажерних залах, а перед виступом зробила серію відтискань.

"I'm not doing this dance again", - знову ж таки, типова історія про вихід зі стосунків і опановування себе.

Грецію на конкурсі представив наймолодший учасник, 16-річний співак Віктор Вернікос, який окрім співу "випікає ідеальні булочки з корицею".

Сам артист охарактеризував свою пісню What They Say як святкову та атмосферну баладу. "We don’t live to die", - констатує Віктор у своїй композиції.

Дев'ятою на сцену вийшла конкурсантка з Польщі, співачка Бланка. В пісні Solo виконавиця заспівала про божевільне і темпераментне кохання.

"Чекайте в усіх таксі цим літом", - пожартував ведучий Євробачення з приводу виступу дівчини.

Словенію на пісенному конкурсі представив інді-рок гурт Joker Out з піснею Carpe Diem. Хлопці вразили простим і запальним виступом.

Співачка Іру від Грузії виконала пісню Echo. Артистка вже представляла Грузію на дитячому Євробаченні у 2011 році. Для країни це була друга перемога на дитячому музичному конкурсі.

"Життя - це кохання", - коротко про пісню конкурсантки.

Представники від Сан-Марино - гурт Piqued Jacks виборювали перемогу із піснею Like An Animal. Учасники влаштували на сцені підпал і вразили блискучими костюмами.

Австрію у другому півфіналі Євробачення 2023 представив дует Teya & Salena з піснею Who The Hell Is Edgar? Учасниці заспівали про американського письменника Едгара Аллана По, чий привид вселився в їхні тіла з ціллю створити ліричний шедевр.

Букмекери пророкували дуету найбільшу кількість глядацьких симпатій.

Albina & Familja Kelmendi (Альбіна та її справжня родина Кельменді) від Албанії поборолися за участь у фіналі з піснею Duje. В композиції йдеться про роль любові в сім’ї та про подолання перешкод.

Співачка Моніка Лінкіте виборювала перемогу для Литви, співаючи Stay. "Я носила у собі смуток. З шістнадцяти років добре ховала його", - прорефлексувала виконавиця у своїй пісні.

Завершували конкурс представники від Австралії - поп-метал-гурт Voyager з піснею Promise. Музиканти - давні фанати Євробачення.

Головною цікавинкою виступу стала автівка, звідки виконавці драйвово завершили конкурс.

Після виступу учасників конкурсу артисти Марія Яремчук, Злата Дзюнька та гурт OTOY влаштували справжній перформанс і заспівали пісні "Родина" та "Щедрик".

Нагадаємо, за результатами першого півфіналу, який відбувся 9-го травня, у десятку фіналістів увійшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

13-го травня у фіналі конкурсу окрім переможців двох півфіналів змагатимуться країни-засновниці Євробачення і минулорічний переможець Україна.

