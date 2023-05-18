Символи нашої сили: Зеленський у День вишиванки показався в сорочці з особливим орнаментом

Президент Володимир Зеленський 18-го травня, коли в Україні відзначається День вишиванки і День пам’яті жертв геноциду кримських татар, показався в вишитій сорочці, орнамент якої має дуже особливе значення.

Як саме поєдналися ці сенси - він пояснив у дописі в Instagram.

"Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!", - написав Зеленський.

Як і щороку , президент у цей день надягнув вишиванку фото з instagram зеленського

"Сьогодні на мені особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі. Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!", - закликав він.

Нагадаємо, в лютому Зеленський показував свій мілітарі-гардероб та кімнату на Банковій, в якій живе від початку повномасштабної війни.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Стівен Кінг уявив двобій між Зеленським та "лисим виродком" путіним

"Зміцнюєш мене": Зеленський привітав свою ОВ та побажав перемоги над орками