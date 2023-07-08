Жовто-блакитні Камалія і Захур показалися з доньками-школярками в Лондоні

Співачка Камалія, чиї 9-річні доньки Мірабелла та Арабелла навчаються у Лондоні, навідалася до дівчат разом зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром.

У мережі вона опублікувала спільне сімейне фото, на якому жестами родина показала "Тризуб Незалежності".

"А я поїхала обійняти, розцілували своїх дівчаток. Щаслива відчувати гордість за них на батьківському дні в школі! Дівчатка дуже сумують за Україною і мріють хоч ненадовго приїхати, а тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію", - розказала Камалія.

Нагадаємо, ще кілька місяців тому Камалія після 20 років шлюбу оголошувала про розлучення, а зараз знову показує сімейну ідилію з доньками.

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А ще раніше вийшло інтерв'ю виконавиці, де вона розказала про серйозний конфлікт із Захуром та розкрила його причину.

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