Цілунок у плече та подяка за синів: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного із річницею

Зіркова пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов одружилися 5 років тому.

З нагоди річниці шлюбу Катя зворушливо привітала чоловіка в Instagram.

"Сьогодні наш спільний маленький ювілей – п’ять років нашому шлюбу. Дякую, що ти в мене є. За п’ять років ми багато встигли. Дякую за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за усі наші пригоди, далі ще більше!", – написала Осадча під спільним із чоловіком фото.

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Юра теж не забув про річницю.

"Нашому офіційному шлюбу – 5 років! Неймовірно! Як один день! Дякую тобі, кохана, за наших діток, за наші будні і вихідні! Дякую за те, що ти в мене є! Я тебе люблю!", – написав він.

Подружжя виховє двох спільних синів. Старший – Іван, якому незабаром виповниться 5 років, молодший – 5-місяний Данило. До речі, у нещодавньому інтерв’ю Горбунов натякав на ще одне поповнення в родині. Мовляв, тепер для повного щастя треба ще й донечка.

Нагадаємо, також в Осадчої є син від першого шлюбу Ілля.

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