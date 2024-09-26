"Було чимало речей некрасивих": Сеітаблаєв про свої зради, рукоприкладство щодо жінки та майже відсутні стосунки з меншою донькою

Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розказав, що поки йому не вдалося налагодити стосунки з молодшою донькою Сафіє. Її мама, друга ексдружина зірки, продюсерка Іванна Дядюра теж із ним не спілкується, бо, напевно, ображена через його зраду.

У тому, що він у минулому бував невірним і навіть піднімав руку на одну зі своїх колишніх, 51-річний кінодіяч зізнався в інтерв'ю "Слава +".

"Я думаю, що стосунки (з Іванною) прийшли до такої стадії, що нас надто багато стало в житті одне одного - ми ж і працювали разом, і успішно достатньо... Коли ти закохуєшся в іншу людину, навіть якщо тобі так здається на той момент, а тут ти відчуваєш зовсім інакше... Я не можу сказати, що було недостатньо уваги до мене", - вточнив Ахтем.

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Зі слів режисера, їхній розрив був дуже свідомим кроком із обох боків, але, як завжди, найбільш постраждала від цієї ситуації дитина.

Іванна та Ахтем прожили разом бодизько 10 років

"Можливо, був недостатньо наполегливим у проявах своєї любові до неї", - припустив Сеітаблаєв, зазначивши, що стосунків із Сафіє в них "на жаль, зараз майже нема".

Що ж до Іванни, то Ахтем вважає, що на той час він зробив максимально для того, щоби вони з нею залишилися якщо не друзями, то хоча би не ворогами.

Режисер вдячний своїй першій дружині за те, що, незважаючи на їхній непростий розрив, вона не залучила до протистояння їхніх дітей. Він сподівається, що колись і з Сафіє зможе спілкуватися так само, як зараз із Назли та Селімом.

Із досвіду Сеітаблаєва, причиною зрад стає те, що емоції іноді бувають сильніші за розум. Але він зробив висновки і в подальших стосунках збирається так не чинити.

Старша донька режисера мешкає з чоловіком і дитиною в Бельгії, а Селім лишається в окупованому Криму і навіть був змушений отримати російський "аусвайс"

"У моєму житті чимало було таких речей, некрасивих, і я знаю про це. Я тільки хочу подякувати своєму досвіду і болі тих прикладів, які набув станом на сьогодні. Зараз я про себе знаю, що в мене не буде ніколи стосунків із заміжньою жінкою. Я не буду входити в стосунки з дівчиною, яка зустрічається з іншим. Це може бути її вибір, мати зі мною стосунки, але точно не мій, і я не допущу зі свого боку стосунків, якщо буду знати", - запевнив він.

Ахтем визнав, що в його житті двічі мало місце рукоприкладство по відношенню до жінки.

"Це як окунувся в бочку з гівном - отаке відчуття", - пригадав він.

Як розказав митець, йому хочеться побудувати партнерські стосунки, але, враховуючи, що він переважно один, виходить це не дуже.

Сеітаблаєв запевнив, що багато чого навчився на власних помилках

"Я ніколи нікому не нав'язував стосунків і не примушував ніколи нікого. Я знаю, скільки багато я можу дати. Особливо останні стосунки, які були - я намагався максимально відверто, чесно сказати, намалювати перспективу, що, напевне, буде непросто зі мною, тому що, наприклад, тобі доведеться певний час мало спати", - зі сміхом зазначив Сеітаблаєв, не вточнивши, чи йде мова про його екснаречену Мар'яну Боцвинюк.

"А взагалі я дуже люблю, щоби людина, з якою в мене стосунки, кохання, я намагаюсь, і, напевне, це зайве, щоби ми якомога більше часу проводили разом. І, напевно, теж помилково, намагаюсь щось створити таке, щоб долучити до того, що я роблю", - розповів він.

Іще Сеітаблаєв розказав, де він зараз служить.

"Я проходжу службу останні півтора року в Управлінні комунікацій територіальної оборони Збройних сил України. Я художній керівник такого підрозділу ТрО Медіа, це офіційна назвала, саме структури Управління комунікацій", - пояснив він.

Цей підрозділ, із його слів, знімає освітні програми, художні та документальні фільми, зокрема й на лінії фронту. Зарплатня Ахтема складає 21 тисячу гривень. Додатковий прибуток йому приносять гонорари та викладання.

Нагадаємо, в червні режисера прооперували після того, як він травмувався на полігоні.







